"Слуга" Камельчук пообіцяв записатися на курси управління гнівом

Нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук вибачився після скандалу через зауваження про неправильне паркування автомобіля його дружини, повідомляє Деловая столица.

"Я не ідеальний. І ніколи таким не був. Не в усіх ситуаціях вдається чинити свідомо. Мені шкода, що ви стали свідками подібних подій. Подібна поведінка будь-якої людини не є припустимою. Пробачте усі, чий моральний устрій я зачепив" , — написав Камельчук і пообіцяв сплатити штраф за неправильне паркування, а також записатись на курси управління гнівом.

Нагадаємо, Камельчук через неправильне паркування дружини влаштував скандал із блогером під Радою.