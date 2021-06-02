На адмінкордоні з Кримом пройшли навчання ЗСУ

Неподалік адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією АР Крим пройшли масштабні навчання за участю підрозділів Об'єднаних сил Збройних сил України, повідомляє Укрiнформ.

"Наземний, повітряний і морський компоненти угруповання військ, яка підпорядкована командуванню Об'єднаних сил Збройних сил України, під час тренування відпрацювали питання взаємодії в ході ведення бою і швидкої зміни обстановки", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, ці маневри не тільки продемонстрували особисту високу польову і морську виучку військовослужбовців, але і вдосконалили практичні навички командирів діяти в умовах, максимально наближених до бойових.

Як повідомив командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Сергій Наєв, за легендою маневрів підрозділи розвідки в декількох десятках кілометрів від узбережжя виявили корабельно-катерну групу умовного противника, яка провела тактичне розгортання і наближається до місць висадки морського десанту.

"Намір умовного противника було оволодіння опорними пунктами наших підрозділів і забезпечення висадки другої хвилі морського десанту", - розповів командувач.

За сигналом тривоги були підняті всі необхідні сили і засоби. Уже на місці військовослужбовці швидко визначили точні координати кораблів і катерів для нанесення вогневого ураження.

Перший удар умовному противнику завдали екіпажі вертольотів, які послідовно завдали вогневе ураження кораблям ворожого десанту і створили сприятливі умови підрозділам десантно-штурмових військ за підтримки бронетранспортерів зайняти оборону вздовж берегової смуги.

Завершили тактико-спеціальні навчання дії малих броньованих артилерійських катерів, повідомили в прес-службі командування.