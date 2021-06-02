Як змінилися ціни на бензин: вартість на АЗС

Роздрібні ціни на бензин в Україні 2 червня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз і дизельне паливо дешевшають, повідомляє РБК-Украина.

За даними моніторингу "Консалтингової групи А-95", середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 28,17 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 28,95 гривень за літр (+0,02 гривень), на дизельне паливо - 27,34 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 15,71 гривень за літр (-0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: