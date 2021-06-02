До кінця року вартість квадратного метра в Києві зросте на 10-20%

Голова правління – президент ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір спрогнозував зростання цін на житло. На його думку, ще до кінця року вартість квадратного метра житла зросте на 10-20%. Голова "Київміськбуду" пояснив, як і чому змінюються ціни на житло, повідомляє КиевВласть.

"Київміськбуд" першим із забудовників анонсував підвищення вартості квадратних метрів у своїх житлових комплексах. Як зазначив президент холдингової компанії, інші забудовники також піднімають ціни, але "Київміськбуд" - публічне акціонерне товариство, і кожен свій крок намагається доводити до людей вчасно. Він нагадав, що за останні пів року "Київміськбуд" двічі піднімав ціну. Перший раз подорожчання склало від 10 до 15%, ще приблизно на стільки ж вдруге.

Головним фактором підвищення цін на нерухомість Ігор Кушнір назвав галопуючу інфляцію.

"З урахуванням того, що за останній час у світі було надруковано дуже велику кількість грошей, спрямованих на боротьбу з наслідками коронавірусу, видано великі обсяги дотацій для населення, відбулося серйозне знецінення грошей. І долар, і євро почали девальвувати, відповідно, не оминув цей процес і гривню. У підсумку, незважаючи на те, що курс долара стоїть на місці, матеріали дорожчають у гривні", - розповів глава" Київміськбуду ".

Він зазначив, що в гривні арматура подорожчала на 60%, вата - на 30%. Така сама картина спостерігається і за іншими матеріалами. У структурі собівартості квадратного метра сировина і матеріали займають понад 50%. Тому, на думку Ігоря Кушніра, рішення про збільшення цін на нерухомість обґрунтоване й логічне.

"На початку кожного місяця нам приносять звіти - скільки коштували матеріали в гривні на 1 число попереднього місяця, скільки вони будуть коштувати на 1 число наступного місяця. Для розрахунків ми беремо за зразок витрати на один під'їзд 26-поверхового будинку - скільки матеріалів на нього йде, якими будуть наші витрати на них і, таким чином, виходимо на собівартість квадратного метра, розуміємо, як вона зміниться за місяць. Зараз ця цифра становить від 3 до 5%", - розповів президент ХК "Київміськбуд".

Він також нагадав, що ціна квадратного метра на об'єктах "Київміськбуду" стартує від 22 тис грн. Собівартість будівництва на сьогодні становить близько 19 тис грн за кв м. Таким чином, з урахуванням вартості землі, різних навантажень і благоустрою, маржа забудовників зараз скоротилася до 10-20%.

Ігор Кушнір також пояснив, що відбувається з попитом на нерухомість.

"Минулий рік навіть не хочеться згадувати. Пандемія, локдаун, криза. Люди взагалі нічого не купували. Цьогоріч відкладений попит починає реалізовуватися. Люди купують житло і навіть підвищення вартості квадратного метра їх не стримує.

Плюс грає свою роль друга історія: всі﻿ чітко розуміють, що до кінця року вартість квадратного метра буде рости. Відсотків на 10-20, а то і більше. Тому клієнти вже зараз приходять, вибирають і купують житло", - розповів глава "Київміськбуду".

У разі ж падіння попиту на нерухомість, на думку Ігоря Кушніра, ціни на житло знижуватися не будуть.

"Річ у тім, що одиниця товару коштує якихось грошей. І якщо товар навіть не будуть купувати, його ніхто не буде продавати собі в "мінус", він буде просто лежати. Ну, зупиняться темпи будівництва", - пояснив він.

Глава "Київміськбуду" також вважає, що можливе зниження ціни квадратного метра залежить від подальшого економічного розвитку. Якщо інфляція сповільниться, то і зростання цін пригальмує. При цьому він зазначив залежність від світових тенденцій.

"Незалежно від того, що відбувається в нас у країні, світ диктує подорожчання або здешевлення", - говорить Ігор Кушнір.

Він також пояснив, як в умовах підвищення цін "Київміськбуд" розв'язує питання з покупцями, які придбали нерухомість на умовах розстрочки. Він розповів, що в кожної компанії є свій принцип роботи. Практично всі столичні забудовники прив'язуються до курсу долара і якимось коефіцієнтами. При цьому покупець платить у доларах, незалежно, дорожчає валюта або дешевшає.