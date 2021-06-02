На Буковині п'яний священик погрожував застрелити поліцейського
У селі Коровія на Буковині поліція затримала настоятеля храму святих Архангелів Михаїла та Гавриїла УПЦ МП Василя Савку, який керував транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, повідомляє InfoResist.
Інцидент стався ще в квітні, проте відео з місця подій з'явилося тільки зараз.
Увечері поліцейські зупинили автомобіль Renault Megane, звідки вийшов водій в стані сильного алкогольного сп'яніння. Чоловік представився
"священиком з Банчен", почав вести себе неадекватно, використовував нецензурну лайку і погрожував працівникам поліції.
На опублікованому відео чутно, як священнослужитель ображає поліцейських і загрожує їм. Зокрема, священик називав поліцейських
"бандерівцями" та
"хохлами", а також пригрозив одному з них
"пустити кулю в лоб", якщо той не знатиме румунську мову.
Порушник від проходження огляду на стан сп'яніння відмовився. На нього склали два протоколи - за нетверезе водіння і дрібне хуліганство.