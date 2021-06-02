Завершення "ПП-2" буде мати серйозні наслідки для України

Член сенатського Комітету з закордонних відносин Сенату Джин Шахін заявила, що завершення будівництва магістрального трубопроводу з Росії до Німеччини "Північний потік-2" буде мати серйозні наслідки для України і країн Європи, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Для нас неприйнятно будівництво проєкту "Північний потік-2"...Ми вважаємо, що завершення його будівництва матиме серйозні наслідки для України і наслідки для Європейського континенту" , - заявила Шахін.

Вона додала, що "в іншому випадку, після закінчення будівництва проєкту, Росія матиме потужну зброю".

Шахін нагадала, що Конгрес США прийняв перший пакет санкцій відносно "Північного потоку-2" в минулому році, а також висловила надію на прийняття в поточному році додаткового пакета.

"Далі будуть розглядатися інші засоби впливу на його будівництво, коли воно завершиться, як можна буде впливати на його подальшу експлуатацію, оскільки перед його запуском в експлуатацію він повинен отримати дозволи та ліцензії для цієї експлуатації" , - сказала вона.

Крім того, за її словами, "восени поточного року в Німеччині відбудуться вибори (канцлера) - тобто буде певний розвиток подій, яке буде мати остаточне вплив на "Північний потік-2".

Як повідомлялося, президент США Джо Байден висловив упевненість, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" продовжиться, незважаючи на вже діючі американські санкції. Байден повідомив журналістам, що реалізація проєкту, на його думку, продовжиться, "тому що він і так майже повністю завершений".

У свою чергу, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде продовжувати боротися за захист своїх інтересів, поки будівництво газопроводу "Північний потік-2" не буде завершено на 100%.

Крім того, українські парламентарії проголосували за офіційне звернення до Конгресу США, в якому вони попросили Сполучені Штати ввести санкції проти всіх учасників будівництва газопроводу "Північний потік-2".