Експерти попередили про наслідки заборони поліетиленових пакетів

Вартість товарів підвищиться в зв'язку з забороною використання поліетиленових пакетів, повідомляє UBR.

"Нововведення, безумовно, позначиться на цінах товару - вони подорожчають. Поліетиленовий пакет у вартості займав не більше 2%, але сюди ще входила упаковка на виробництві, логістичному центрі. Упевнений, що буде більше 2%, якщо мова піде про інший вид упаковки" , - розповів директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

За його словами, в Європі перехідний період займав 3-5 років. В Україні його планують провести в стислі терміни. При цьому зміни не торкнуться тих видів продажів, де без такої упаковки не обійтися, в тому числі в бакалії.

Як розповіла голова Асоціації власників МАФів Тетяна Петренко, також може виникнути дефіцит, як тільки доведеться шукати альтернативу. А підвищений попит породжує зростання цін.

"Без сумніву, альтернативні варіанти упаковки будуть продавати дорого. А потім, як тільки буде їх надлишок, ціна впаде. Всі витрати на покупку будуть включені у вартість товару, що не сподобається покупцям. Для бізнесу від цього тільки незручності, а заплатять за нові пакети - споживачі", - зазначила Петренко.

До того ж вона не виключає, що спочатку багато підприємців не зможуть знайти заміну, тому зіткнуться з штрафними санкціями.

Зі свого боку, виробники пластикових пакетів ще не визначилися з подальшим виробництвом і що зможуть запропонувати натомість, підкреслили в компанії з виробництва поліетиленової упаковки "Екстрапластік".

"Законопроект забороняє використовувати три види пластикових пакетів, але в той же час не забороняє пакети з принтами, з петлевою ручкою, пакети для молока, врешті-решт, навіть поліетиленову плівку для парників ... Так що будемо випускати інше. Проблем для підприємства поки не бачимо", - додали в компанії.

Нагадаємо, 1 червня Верховна Рада прийняла в другому читанні закон №2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів, який вступає в силу з 1 січня 2022 року. Документ забороняє поширення в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг надтонких, тонких і оксорозкладних пластикових пакетів. Також за порушення норм представниками бізнесу передбачені штрафи.