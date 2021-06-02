Активи банків-банкрутів розпродали на 1 млрд грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) в травні провів успішні аукціони з продажу активів ліквідованих українських банків на загальну суму понад 996 млн грн. Про це повідомляється на сайті установи, повідомляє UBR.

Ця сума продажу активів за місяць стала рекордною, що зафіксована протягом останніх трьох років. Всього відбувся 581 відкритий електронний аукціон, 46 виявилися результативними. Решта торги не вдалося провести через відсутність учасників, зацікавлених у купівлі майна.

У фонді відзначають успішні результати аукціонів з продажу нерухомого майна ВАТ "Місто Банк", ліквідація якого почалася в кінці січня 2021 року, а продажі активів почалися вже в березні. Зокрема, швидко і ефективно проведені аукціони з продажу 12-поверхового готелю "Вікторія" на узбережжі Чорного моря в Одесі, а також великого офісного приміщення - колишньої філії "Місто Банку" загальною площею 2,51 тис. Кв. м в центрі Києва.

Станом на 1 червня за результатами 46 успішних аукціонів вже отримана оплата за 15 лотів на загальну суму 99,1 млн грн, по шести з них укладені договори купівлі-продажу активів на суму понад 5 млн грн.

Крім цього, протягом травня від безпосереднього продажу активів фізичним і юридичним особам вдалося виручити 317 238 грн.