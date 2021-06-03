Кортні Кардашьян блиснула витонченою фігурою у відвертому міні

Кортні Кардашьян - старша зі знаменитих сестер - підкорила новим сексі-луком. Зірка приміряла спокусливу міні-сукню з мереживом, яка підкреслила всі достоїнства її фігури. Вийшло гаряче, повідомляє РБК-Украина.

Фото Кортні запостила у своєму блозі мережі Instagram. Кортні Кардашьян багато уваги приділяє харчуванню, тренуванням і процедурам з догляду за тілом. А тому її фигура виглядає розкішно, що зірка вважає за потрібне демонструвати фанатам. Цього разу 42-річна бізнесвумен зробила акцент відразу на всіх достоїнствах своєї фігури.

фото: instagram.com/kourtneykardas

Доповнюють лук чоботи, великі сонцезахисні окуляри й довгі сережки. Бізнесвумен своїм сміливим і спокусливим виглядом просто підкорила фоловерів.