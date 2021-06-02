Зеленський ввів у дію рішення РНБО про мирне врегулювання

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення Ради національної оборони і безпеки України від 2 червня 2021 року "Про деякі питання активізації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 червня 2021 року "Про деякі питання активізації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях"... Контроль виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим указом, покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - зазначено в тексті документа, оприлюдненому на сайті президента.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.