У Чехії заговорили про імпічмент Земану

Комітет з безпеки сенату Чехії виступив за початок процедури імпічменту президента країни Мілоша Земана. Про це повідомляє голова Верхньої палати парламенту Павло Фішер, повідомляє Nigroll.

«Ми тільки що проголосували в комітеті сенату із закордонних справ та безпекової політики за те, що Мілош Земан не здатний виконувати обов'язки президента Республіки. Ми виходимо з статті 66 конституції », - написав він у« Твіттері ».

Právě jsme na výboru pro zahraničí a bezpečnost Senátu odhlasovali, že Miloš Zeman není schopen vykonávat úřad prezidenta republiky. Vycházíme z článku 66 Ústavy. Budu navrhovat, aby o tom příští týden jednal Senát. pic.twitter.com/J6z9mp9uNk - Pavel Fischer (@PavelFischer) June 2, 2021

За словами Фішера, які наводить чеська газета «Новинки», Земан часто дезорієнтований, діє без узгодження з урядом, невірно інтерпретує Конституцію, не стримує своїх обіцянок і утискає свободу ЗМІ. Останньою краплею стали суперечливі заяви Земана про вибухи на військовому арсеналі у Врбетіце.

Передбачається, що сенат, де більшість місць займають опоненти чинного президента, проголосує за його звільнення з посади на наступному тижні. Після цього рішення повинна затвердити Палата депутатів, в якій переважають прихильники Земана.

Ініціаторів імпічменту вже звинуватили в спробі державного перевороту. «Це організована спроба державного перевороту на етапі зародження. Правоохоронні органи повинні діяти самостійно і без зволікання », - заявив прес-секретар президента Іржі Овчачек.