У Чехії заговорили про імпічмент Земану
Комітет з безпеки сенату Чехії виступив за початок процедури імпічменту президента країни Мілоша Земана. Про це повідомляє голова Верхньої палати парламенту Павло Фішер, повідомляє Nigroll.
«Ми тільки що проголосували в комітеті сенату із закордонних справ та безпекової політики за те, що Мілош Земан не здатний виконувати обов'язки президента Республіки. Ми виходимо з статті 66 конституції », - написав він у« Твіттері ».
За словами Фішера, які наводить чеська газета «Новинки», Земан часто дезорієнтований, діє без узгодження з урядом, невірно інтерпретує Конституцію, не стримує своїх обіцянок і утискає свободу ЗМІ. Останньою краплею стали суперечливі заяви Земана про вибухи на військовому арсеналі у Врбетіце.
Передбачається, що сенат, де більшість місць займають опоненти чинного президента, проголосує за його звільнення з посади на наступному тижні. Після цього рішення повинна затвердити Палата депутатів, в якій переважають прихильники Земана.
Ініціаторів імпічменту вже звинуватили в спробі державного перевороту. «Це організована спроба державного перевороту на етапі зародження. Правоохоронні органи повинні діяти самостійно і без зволікання », - заявив прес-секретар президента Іржі Овчачек.