Tesla замислила відкрити свою мережу ресторанів

Компанія Tesla може відкрити мережу власних ресторанів. Таку ідею раніше озвучував генеральний директор Ілон Макс та інші керівники компанії, повідомляє Факти.ICTV.

Виробник електромобілів вже подав заявки на реєстрацію торгових марок. Зокрема мова йде про послуги, які стосуються ресторанів, самообслуговування та обслуговування на виніс.

Раніше представники Tesla озвучували ідею створити власну мережу ресторанів на зарядних станціях для електромобілів. Маск писав в соцмережах про намір створити мережу закладів в стилі ретро. Пізніше компанія кілька реалізувала ідею, запустивши в залах очікування автомати з їжею.

Зараз заявка на реєстрацію торгової марки очікує розгляду, вердикт можуть озвучити до кінця літа.