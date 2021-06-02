Українців хочуть обкласти податком на продаж новобудов

Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується обкласти податком на додану вартість (ПДВ) операції із продажу новозбудованих квартир чи будинків, повідомляє УНІАН.

Відповідний документ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" № 5600 зареєстровано 2 червня, ініціатором документа вказується прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

На даний час текст законопроєкту на сайті Ради відсутній, однак копію Довідки до законопроєкту публікує видання LB.ua. Так, згідно з довідкою, проєкт закону запроваджує оподаткування ПДВ першої поставки житла.

"Тобто операції із продажу новозбудованих квартир чи будинків будуть тепер з ПДВ" , - йдеться в довідці.

Крім того, пропонується збільшити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) від продажу третього та наступних об'єктів нерухомого майна з 5% до 18%. Законопроєкт передбачає, що майже всі його положення набирають чинності з 1 липня 2021 року.