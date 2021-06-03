Президент затвердив створення Ради щодо освіти, науки та спорту

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив Положення про Раду Фонду Президента з підтримки освіти, науки та спорту. Фонд був створений ще в 2019 році, повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, що основним завданням функціонування Фонду та Ради Фонду є підтримка молоді для здобуття нею сучасної конкурентоспроможної освіти, стажування та проведення досліджень у наукових установах України та за кордоном, передає пресслужба президента.

За словами заступника керівника Офісу Президента Юлії Соколовської, кошти Фонду, розпорядником яких є Міністерство освіти та науки, спрямовуватимуться, зокрема, на залучення висококваліфікованих викладачів для навчання українських студентів у пріоритетних галузях, адже в Україні є нові сфери, у яких бракує науковців, і напрями, де потрібно покращити рівень підготовки фахівців.

З коштів Фонду також виплачуватимуть премії на відзначення досягнень українських спортсменів, заохочення молоді до участі у спорті та підтримки тренерської діяльності.