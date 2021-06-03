Втеча з притулку: в США діти заволоділи зброєю та відстрілювалися від копів

У США сталася чергова гучна вулична перестрілка, на цей раз за участю дітей. В окрузі Волус (Флорида) підлітки втекли з притулку, заволоділи в чужому домі зброєю і стріляли в поліцію, повідомляє Страна.ua.

За словами шерифа округу Волус Майка Чітвуда, 12-річний хлопчик і 14-річна дівчинка втекли з притулку в Об'єднаному методистському дитячому будинку Флориди близько о 17:00 за місцевим часом у вівторок і кілька годин ховалися від поліції.

Приблизно о 19:30 до правоохоронців надійшла інформація, що перехожий чув, як в сусідньому будинку розбилося скло. Після цього влада зв'язалася з домовласником, який заявив, що вдома нікого не повинно бути і що всередині є чималий арсенал: пістолет, дробовик, автомат АК-47, а також велика кількість боєприпасів.

За словами шерифа, коли офіцери оточили будинок і спробували увійти в контакт з хлопчиком і дівчинкою, ті у відповідь відкрили вогонь. В офісі шерифа стверджують, що діти стріляли в офіцерів чотири рази протягом 35 хвилин. У якийсь момент дівчинка вийшла з дому і почала погрожувати вбити сержанта Донні Максвелла.

"Ми намагалися домогтися деескалації конфлікту, кинули мобільний телефон в будинок, щоб спробувати поговорити з ними. Дівчинка вийшла з гаража з помповою рушницею, навела його на помічників і, проігнорувавши попередження, повернулася назад. Вона вийшла вдруге, і тоді поліцейські відкрили вогонь" , - розповів він.

Згідно Чітвуда, по офіцерах стріляли кілька разів, їм не було де сховатися, крім дерев, і у них "не залишилося іншого вибору, окрім як відкрити вогонь у відповідь" . Дівчинка отримала вогнепальне поранення в живіт і руку і зараз бореться за життя в лікарні. Після поранення супутниці хлопчик, озброєний АК-47, здався.

На прес-конференції після драми Чітвуд похвалив офіцерів за стриманість, зазначивши, що завдяки їхній підготовці вдалося уникнути смертей.

"Я не знаю, що сказати. У чому ми помилилися, якщо 12-річний і 14-річний підлітки порахували, що це нормально: вступити в перестрілку з правоохоронними органами" , - додав він.

Тим часом Департамент правоохоронних органів Флориди почав розслідувати застосування сили співробітниками поліції за запитом шерифа округу Волус.