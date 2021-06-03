Відтворена перша речовина після Великого вибуху

За допомогою Великого адронного коллайдера вчені відтворили перше речовину, що з'явилося після Великого вибуху. Для цього вони розбивали частки свинцю зі швидкістю 99,9999991% від світлової (майже 300 тисяч км/с, повідомляє Обозреватель.

Як пише Live Science﻿, через зіткнення частинок в коллайдері з'явився первісний тип матерії, відомий як кварк-глюонна плазма (QGP). Нову речовину спостерігали лише кілька секунд, але цього вистачило, що вчені змогли дослідити характеристики рідини, подібні рідини плазми.

"Це дослідження показує нам еволюцію QGP і в кінцевому підсумку можна припустити, як розвивався ранній Всесвіт в першу мікросекунду після Великого вибуху" , – повідомив співавтор дослідження доцент Інституту Нільса Бора (Данія) Ю Чжоу.

Спіральна галактика

Вчені пояснили, що в теорії після Великого вибуху Всесвіт був згустком енергії, перш ніж він став розширюватися, що дозволило йому досить охолонути для утворення матерії. Першими сутностями, що виникли були кварки, елементарна частинка, і глюони, які несуть в собі сильну силу, що склеює кварки. У міру подальшого охолодження Всесвіту ці частинки утворювали субатомні частинки, звані адронами, деякі з них відомі – це протони і нейтрони.

Нове відкриття дасть вченим зрозуміти, яким був Всесвіт в перші моменти його зародження після Великого вибуху. Додаткові дослідження можуть допомогти з'ясувати, як кварки і глюони були перетворені в протони та нейтрони.