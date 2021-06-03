Німецькі екологи закликали зупинити будівництво "CП-2"

Німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) попросила у Федерального відомства з морського судноплавства і гідрографії (BSH) в Гамбурзі призупинити будівництво газопроводу «Північний потік - 2». Підстава — з міркувань захисту клімату, повідомляє Дзеркало тижня.

«Хоча трубопровід є найбільшим проєктом, пов'язаним з вуглеводневою сировиною в Європі, його вплив на кліматичні цілі не було перевірено в ході процедури затвердження проєкту» , - йдеться в обґрунтуванні.

Природоохоронна організація закликає провести відповідну перевірку і «призупинити подальше будівництво трубопроводу на цей період» , підкреслили далі в DUH.

Крім того, екологи звертають увагу на те, що ряд нових фактів про вплив на клімат і про масштаби викидів метану в газовій промисловості став відомий тільки після видачі дозволу на будівництво «Північного потоку - 2» у 2018 році.

На початку травня Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) і DUH подали до адміністративного суду Гамбурга позови проти будівництва спірного газопроводу «Північний потік - 2» у виключній економічній зоні Німеччини.

У NABU нагадали, що на початку квітня Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (BSH) відхилило заперечення екологів з приводу дозволу на будівництво останньої ділянки газопроводу.

Зокрема, у відомстві стверджували, що ділянка протяжністю близько 16,5 км проходить по краю пташиного заповідника і тому не має великого значення для деяких видів птахів, що зупиняються там для відпочинку.

«Отже, єдиний спосіб обмежити шкоду Балтійському морю — це подати в суд» , - заявили екологи.

Вони також відзначили, що «Північний потік - 2» безпосередньо руйнує місця проживання на морському дні площі понад 16 футбольних полів.