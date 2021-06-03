Microsoft представить новий Windows: названа дата

Корпорація Microsoft представить нову версію програмного забезпечення Windows у четвер, 24 червня, повідомляє Обозреватель.

Генеральний директор Сатья Наделла заявив про одне з найзначніших оновлень операційної системи для персональних комп'ютерів в цьому десятилітті, iнформує Bloomberg.

Нове ПЗ передбачає зміни в дизайні інтерфейсу, додаткові можливості для творців і розробників через магазин додатків Windows, а також способи більш простого налагодження зв'язків між користувачами і спільнотами.

Спочатку ПО поширять серед інсайдерів Windows, які підпишуться на тестування нових продуктів після презентації. Офіційний вихід нового Windows запланований на осінь 2021 року.