Дуда вручив медалі українцям за допомогу полякам

Президент Польщі Анджей Дуда нагородив медалями Virtus et Fraternitas дев'ять осіб із п'яти країн, включаючи Україну, які допомагали полякам у XX столітті, повідомляє Кореспондент.

Про це інформувала прес-служба глави Польської Республіки. Так, серед нагороджених троє українців. Петро і Марія Базелюк отримали медалі за те, що під час війни переховували на Волині сім'ю поляків Слоєвських із Гути Степанської.

Громадянин України Петро Грудзевич нагороджений за те, що в 1986 році виступив проти радянських чиновників, відмовившись зняти хрест із могили солдатів польської армії, які загинули в бою проти більшовиків у 1920 році, за що йому загрожувало суворе дисциплінарне покарання. Також нагородами вшанувалися громадяни Чехії, Румунії, Словаччини та Угорщини.