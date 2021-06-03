Дуда вручив медалі українцям за допомогу полякам
Президент Польщі Анджей Дуда нагородив медалями Virtus et Fraternitas дев'ять осіб із п'яти країн, включаючи Україну, які допомагали полякам у XX столітті, повідомляє Кореспондент.
Про це інформувала прес-служба глави Польської Республіки. Так, серед нагороджених троє українців. Петро і Марія Базелюк отримали медалі за те, що під час війни переховували на Волині сім'ю поляків Слоєвських із Гути Степанської.
Громадянин України Петро Грудзевич нагороджений за те, що в 1986 році виступив проти радянських чиновників, відмовившись зняти хрест із могили солдатів польської армії, які загинули в бою проти більшовиків у 1920 році, за що йому загрожувало суворе дисциплінарне покарання. Також нагородами вшанувалися громадяни Чехії, Румунії, Словаччини та Угорщини.
"Для мене це емоційний момент, момент, коли можна подякувати тим, хто вмів виявляти доброчесність і братство у важкі часи, навіть таким скромним чином", - сказав Дуда під час церемонії, яка пройшла у президентському палаці.