Toyota Corolla перетворилася в дешевий кросовер

Новинка представлена в трьох модифікаціях з різним рівнем обробки, повідомляє Автоцентр.

Кросовер Toyota Corolla Cross презентували в липні минулого року. Затягувати зі стартом продажів виробник не став, і вже через місяць перші екземпляри моделі знайшли своїх власників.

На сьогоднішній день компактний кросовер освоївся на ринках Таїланду, Тайваню і Бразилії, де завоював певну популярність. Тепер компактний кросовер Тойота прибув і в США. Компанія робить великі ставки на цю модель. Для того, щоб залучити якомога більше покупців, вона представила відразу три модифікації автомобіля з різним рівнем обробки - L, LE і XLE.

Базова версія L поставляється з 17-дюймовими сталевими колісними дисками, а топова XLE комплектується 18-дюймовими. Залежно від модифікації різниться і оснащення салону. LE і XLE отримали сидіння з електроприводом і обробкою зі штучної шкіри. Також включені 7-дюймова цифрова приладова панель, мультимедійна система з 8-дюймовим екраном, бездротова зарядка для смартфона і пакет систем допомоги водієві Toyota Safety Sense.

У рух американський варіант кросовера Toyota Corolla Cross призводить 2,0-літровий двигун потужністю 169 к.с. (203 Нм), яка передається на передні колеса або на всі чотири через безступінчату трансмісію. Гібридний агрегат цій машині не дістався. Очікується, що ціна Тойота Королла Крос в базовому виконанні на американському ринку виявиться нижче $20 000. Можливо, незабаром модель з'явиться і в Європі.