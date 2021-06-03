У Китаї зафіксували спалах нового штаму COVID-19

У китайському місті Гуанчжоу зафіксовано спалах потужного штаму коронавірусу COVID-19. Жителі провінції стрімко заражаються новим штамом і переносять хворобу з високим ризиком ускладнень, повідомляє Обозреватель.

Гуанчжоу закритий від зовнішнього світу і всі, хто хоче виїхати за його межі, зобов'язані надати негативний результат тесту COVID-19, отриманий не раніше, ніж за 72 години.

Попередньо спалах SARS-CoV-2 пов'язують з літньою місцевою мешканкою, у якої був підтверджений цей, так званий, "індійський" штам. В результаті вже 15 людей захворіли, на час карантину припинили роботу дитячі сади, школи, вуличні ринки та місця для проведення дозвілля. Ресторани працюють тільки в режимі літніх майданчиків.