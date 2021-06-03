COVID-сертифікат Євросоюзу зможуть отримати громадяни третіх країн

Цифровий COVID-сертифікат Євросоюзу для подорожей зможуть отримати громадяни третіх країн, повідомляє Деловая столица.

Для цього треба, щоб влада окремих країн ЄС визнала вакцинацію, негативний тест або довідку про перенесену коронавірусну хворобу у країні, громадянин якої хоче отримати COVID-сертифікат.