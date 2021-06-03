COVID-сертифікат Євросоюзу зможуть отримати громадяни третіх країн
Цифровий COVID-сертифікат Євросоюзу для подорожей зможуть отримати громадяни третіх країн, повідомляє Деловая столица.
Для цього треба, щоб влада окремих країн ЄС визнала вакцинацію, негативний тест або довідку про перенесену коронавірусну хворобу у країні, громадянин якої хоче отримати COVID-сертифікат.
"Якщо ви американець, який не живе в ЄС, ви можете отримати сертифікат, якщо попросите владу держави-члена надати вам цей сертифікат на підставі доказів того, що ви вакциновані або нещодавно тестовані на COVID-19", — пояснили у пресслужбі.