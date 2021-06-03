Названа довжина недобудованої ділянки "Північного потоку-2"

В газопроводі «Північний потік-2» залишилося добудувати ділянку довжиною в 100 кілометрів, сказав віце-прем'єр Олександр Новак, повідомляє Лента.ру.

Він додав, що російська влада сподіваються, що будівництво завершиться до кінця поточного року. При цьому точних термінів віце-прем'єр озвучувати не став.

Раніше Новак говорив, що «Північний потік-2» буде завершено, тому що це «суто комерційний проект». Розкриваючи головну причину добудови газопроводу, віце-прем'єр нагадав, що проект реалізує не тільки російська сторона, а й консорціум найбільших європейських компаній.