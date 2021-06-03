Усик - Джошуа: промоутер українця зробив нову заяву

Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) продовжує чекати рішення британського чемпіона Ентоні Джошуа (24-1,22 КО) щодо його бою наприкінці літа. Уродженець Уотфорда повинен визначитися, чи буде він битися з нашим співвітчизником, або звільнить пояс Всесвітньої боксерської організації (WBO, повідомляє Обозреватель.

Про це в коментарі Sky Sports розповів промоутер Усика Олександр Красюк. За його словами, сторонам не вдалося дійти згоди до 31 травня – терміну, який було встановлено WBO для переговорів.

"Ми чекаємо рішення Короля Джошуа. Чекаємо, чи настільки він хоробрий, щоб бути скинутим з трону. На даний момент я поняття не маю, чи укладемо ми угоду. Ми чекаємо рішення" , – сказав Красюк.

Раніше він заявив, що в разі перемоги над Ентоні Усик отримає гонорар у розмірі понад 10 мільйонів доларів. Він також назвав ключову перевагу українця над суперником.

Нагадаємо, Ентоні Джошуа повинен був побитися зі співвітчизником Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Бій планувався на 14 серпня, проте Ф'юрі за рішенням суду зобов'язали вийти на третій поєдинок проти американця Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 КО).