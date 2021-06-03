Поліція відкрила справу за фактом смерті школяра на Львівщині

Поліція відкрила справу за фактом смерті школяра під час екскурсії на водоспад у Львівській області, повідомляє Новое время.

Як зазначили правоохоронці, провадження відкрито за ч.2 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що спричинило смерть неповнолітнього).

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2 червня в селі Кам'янка Стрийського району в результаті падіння з обриву загинув школяр 2009 року народження.

У класного керівника школяра, який загинув в результаті падіння з обриву, стався серцевий напад. Крім того, вчитель, який намагався врятувати хлопчика, наковтався води і отримав переохолодження, тому також був доставлений в лікарню.