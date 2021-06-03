ВР змінює прожитковий мінімум. Що буде з пенсіями та соцвиплатами

"Слуги народу" у Верховній Раді просувають дивне реформування прожиткового мінімуму: його різко піднімають, але при цьому від нього відв'язують численні виплати. Ми розбиралися в сенсі і наслідках цієї ініціативи, повідомляє Дiлова Столиця.

Додати 40%, прив'язати до зарплати

Верховна Рада 253 голосами підтримала в першому читанні і прийняла за основу законопроєкт №3515, який встановлює в нашій країні єдиний прожитковий мінімум (ПМ), прив'язаний до 40% середньої зарплати (з подальшим зростанням). Ініціювали зміни 23 народних депутати від партії "Слуга народу". А представляла документ у парламенті голова комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова, яка похвалилася, що прожитковий мінімум буде встановлений "в такому розмірі, який реально зможе забезпечити задоволення основних потреб людини в сучасних соціально-економічних умовах" .

За словами Третьякової, документ складається з чотирьох частин: "Перша — це відв'язування прожиткового мінімуму, друга — методологія, третя — яким чином буде визначатися зарплата, якщо ми відчепимо прожитковий мінімум від кратності зарплат. І четверта — це трансформація, як ми повинні нарешті досягти того прожиткового мінімуму, який реально повинен бути в Україні".

Документ вносить зміни в цілому в 46 законодавчих актів. Сам же він поступив в Раду ще 20 травня 2020 року — трохи більше року тому.

Головна новація законопроєкту: він докорінно змінює визначення прожиткового мінімуму як прийнятної суми витрат, яка дозволяє підтримувати достатній рівень життя людини. Якщо досі прожитковий мінімум в Україні розраховувався Кабміном виходячи зі споживчого кошика, то після прийняття законопроєкту він у розрахунку на одну людину повинен встановлюватися в процентному відношенні до середньомісячної зарплати. При цьому дане співвідношення в наступні 10 років має щорічно зростати на 1%: від 40% у 2021-му до 50% у 2031-му.

Найважливіший момент: на сьогодні в Україні до розміру прожиткового мінімуму прив'язане дуже багато всього, включаючи пенсії, зарплати чиновників, соціальну допомогу, штрафи, вартість держпослуг тощо. Але на підвищення усього разом грошей у бюджеті точно немає, тому автори законопроєкту пропонують одночасно з переглядом методології прожиткового мінімуму відв'язати від нього багато соцвиплат (їх розміри будуть визначатися виходячи з можливостей бюджету) і зарплати. Так, пропонується прибрати норму, згідно з якою мінімальна зарплата не може бути менше, ніж прожитковий мінімум (хоча, забігаючи наперед, скажемо, що сьогодні вона все одно вище, ніж 40% від середньої). Після прийняття закону мінімальний посадовий оклад для приватних підприємств має становити не менше 50% мінімалки. Розміри зарплат бюджетникам, чиновникам та іншим особливим категоріям (прокурори, військовослужбовці та ін.) буде визначати Кабмін.

Ну а щоб розраховувати розміри штрафів та грошових стягнень за адміністративні, кримінальні та інші порушення, пропонується застосовувати якусь розрахункову одиницю — вона буде затверджуватися законом про державний бюджет. По-новому буде регулюватися і розмір плати за надання адміністративних послуг.

Скільки це в грошах?

Згідно із законопроєктом ПМ прописується в бюджеті, а розраховується як від середньої зарплати за минулий рік з урахуванням інфляції поточного року. Тобто якщо закон приймуть, то в бюджет-2022 будуть закладати 40% від середньої зарплати-2020, збільшеної на прогнозний показник інфляції-2021.

Якщо середня зарплата у 2020 р. приблизно 12 тис. грн, а прогнозний показник інфляції у 2021-му — 7%, то ПМ-2022 може скласти близько 5136 грн.

Що буде з соціальною допомогою?

Соцдопомогу малозабезпеченим у законопроєкті пропонується розраховувати, спираючись на прожитковий мінімум, який буде щорічно встановлюватися законом про держбюджет. Також Кабмін повинен буде встановити розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на рівні ПМ.

Тут треба розуміти: сьогодні в Україні є як би два прожиткові мінімуми: один розраховується Мінфіном (законодавчо встановлений), інший — Мінсоцполітики (фактичний).

Законодавчо встановлені показники такі:

загальний: 2189 грн (з 1 липня — 2294 грн);

для осіб, які втратили працездатність: 1769 грн (з 1 липня — 1854 грн);

для дітей до 6 років: 1921 грн (з 1 липня — 2013 грн);

для дітей від 6 до 18 років: 2395 грн (з 1 липня — 2510 грн).

Саме законодавчо встановлений рівень ПМ враховується при розрахунку соцвиплат (наприклад, для пенсій за віком — 1769 грн)

Однак фактичний ПМ сьогодні більш ніж удвічі перевищує зазначені вище показники. А саме у квітні були такі дані :

для дітей до шести років — 3 952,98 грн;

для дітей 6-18 років — 4 871,87 грн;

для працездатних осіб — 4 421,41 грн або 5 492,43 грн з урахуванням обов'язкових платежів;

для тих, хто втратив працездатність, — 3 627,83 грн.

Як бачимо, показник, що лежить в основі соцвиплат, далеко відстав від фактичного прожиткового мінімуму. Тепер же депутати пропонують вирішити цю проблему радикально — змінивши методологію розрахунку ПМ, прив'язавши його, як ми писали вище, до рівня середньої зарплати. Однак у такому випадку, навіть якщо залишити не всі, а тільки деякі виплати, прив'язаними до прожиткового мінімуму, що радикально підвищився, — ніяких грошей не вистачить. Тому згідно із законопроєктом №3515 для призначення допомоги відповідно до закону "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" повинен застосовуватися рівень забезпечення прожиткового мінімуму, який щорічно визначається законом про держбюджет. Тобто — в ручному режимі.

Складне питання пенсій

Зараз до ПМ (законодавчо встановленого, а не фактичного) прив'язані розміри мінімальної пенсії за віком. Вони не можуть бути нижчими від прожиткового мінімуму, тобто зараз це 1769 грн. Станом на 1 січня 2021-го частка пенсіонерів, які отримують найменшу пенсію до 2 тис. грн, скоротилася до 17% (це приблизно 1,9 млн осіб), повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ). У 41,2% пенсіонерів (4,6 млн) пенсії від 2 тис. до 3 тис. грн, у 19% (2,1 млн) — від 3 тис. до 4 тис. грн, у 8,1% (0,9 млн) — від 5 тис. до 10 тис. грн і у 3% — вище 10 тис. грн.

Але тепер пенсії будуть розраховуватися по-новому. Говорячи просто, мінімальна пенсія за віком у 2021 р. дорівнюватиме 44% від ПМ, розрахованого за новою схемою (ПМ = 40% від середньої зарплати). Далі кожен рік мінімальна пенсія повинна зростати на 2 процентних пункти, поки не досягне 100% від ПМ. Втім, далі відразу слідує туманне застереження: "При наявності економічних підстав цей процентний показник може бути переглянутий Верховною Радою України".

Як кажуть експерти, за фактом пенсії піднімуться — але незначно. Наприклад, легко порахувати, що 44% від прикинутого нами нового ПМ в 5136 грн складе 2260 грн (що на 491 грн більше мінімальної пенсії, яка дорівнює нинішньому ПМ, і на 406 грн більше мінімальної пенсії, яка дорівнює ПМ з 1 липня).

Податкові підводні камені

Законопроєкт приховує деякі підводні камені, які можуть пустити на дно Пенсійний фонд. Принаймні, так вважає ексміністр соціальної політики Андрій Рева. Справа в тому, що в прикінцевих положеннях законопроєкту Кабміну доручається розробити і внести на розгляд Ради проєкти законодавчих актів щодо встановлення неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на рівні прожиткового мінімуму, затвердженого в Законі України "Про державний бюджет України" за відповідний рік; а також ввести систему оподаткування доходів домогосподарства в частині, що перевищує розмір прожиткового мінімуму всіх членів домогосподарства.