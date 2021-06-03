Нові податки: скільки заплатимо за машини, квартири й сигарети

В Україні вже кілька місяців готують нові ставки податків. Більше доведеться платити не тільки бізнесу, а й деяким ФОПам, власникам дорогих машин і тим, хто часто продає житло. Крім того, підвищення деяких акцизів призведе до зростання цін на алкоголь і сигарети, повідомляє Обозреватель.

Остаточну версію відповідного законопроєкту (під авторством Кабміну) досі не опублікували. Однак, як стало відомо, з пропозицій прибрали норму про податки на овочі з городу.

Які податки збільшать для простих українців?

Машини. Уже кілька років в Україні обговорюють можливість переглянути критерії для визначення "елітного авто". Зараз такими вважаються ті, які не досягли віку 5 років і коштують не менш ніж 375 мінімалок (2,2 млн грн). Зі зростанням мінімальної зарплати кількість платників податку скорочується.

Наприклад, за мінімальної зарплати в 4,7 тис. грн платити треба було за машини, вартість яких становить від 1,7 млн грн. У Кабміні пропонують, щоб податок на машини платили всі власники авто, ціна яких перевищує 200 мінімалок. Зараз це 1,2 млн грн. Розмір податку становить 25 тис. грн. Він сплачується раз на рік.

Продаж квартир. Прості українці (фізособи) у разі продажу нерухомості повинні заплатити податок у розмірі 5%, а компанії – 18%. У Мінфіні пропонують ввести норму, згідно з якою починаючи з третьої квартири пересічні українці повинні будуть платити стільки ж, скільки й компанії.

Це дозволить позбутися від схеми, за якої девелопери оформлюють на себе квартири і потім продають їх уже як фізособи.

Яке нововведення прибрали в новій версії?

Зараз українці повинні платити 18% ПДФО і 1,5% військового збору за продаж овочів, які виростили на ділянках, площа яких перевищує 2 га. В одній із версій законопроєкту пропонували скоротити площу до 0,5 га.

Однак у тій версії, яку зараз розглядають у Раді, цю пропозицію вилучили. У парламенті розповіли, що з такими правками документ депутати б не підтримали.

Що може подорожчати?

Одна з найбільш обговорюваних норм стосується акцизів на сигарети і алкоголь. Їх підвищення з одного боку дозволить збільшити надходження до бюджету, а з іншого – призведе до зростання цін. Міністерство фінансів вважає, що акцизи на сигарети і алкоголь потрібно додатково підвищити на рівень торішньої інфляції. А це 5%. В результаті пропорційно можуть вирости в ціні всі алкогольні напої та тютюнові вироби.

Тютюнові компанії виступають категорично проти такого рішення. Вони запевняють, що через уже затверджене щорічне зростання акцизів нібито галузь йде в тінь. Крім того, їм також заборонять виробляти з запасом і заповнювати склади продукцією, за яку заплатили більш низький акциз.

Що зміниться для ФОПів і бізнесу?

Великі підприємства. Істотно зростуть ставки на залізну руду. За новою шкалою ставка ренти на залізорудну сировину (ЗРС) буде залежати від індексу цін на ЗРС з 62% вмістом заліза CFR China. Найвища складе 16% (за ціни вище від $ 180/тонну), потім 14% (від $ 150 до $ 180/тонну), 12% (від $ 120/тонну до $ 150/тонну), 8% (від $ 85 до $ 120/тонну), 3% (від $ 65 до $ 85/тонну) і, нарешті, 0,1% (нижче за $ 65/тонну).

"ФОПи". Більшість фізосіб-підприємців нововведення на собі не відчують. Однак ті з них, які перебувають на четвертій групі єдиного податку (фермери), якщо документ підтримають, змушені будуть платити в бюджет більше.

Підвищити пропонують ставки:

для ріллі, сіножатей та пасовищ – з 0,95 до 1,9;

для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – з 0,57 до 1,14;

для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) – з 0,57 до 1,14;

для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – з 0,19 до 0,38.

Документ підтримує президент Володимир Зеленський, в Кабміні ж його називають "ресурсним". Мовляв, він дозволить зібрати додатково до 60 млрд грн. Крім вище описаних норм, також посилиться контроль (насамперед для середнього та великого бізнесу). У "Слузі народу" документ змушені будуть підтримати, щоб не йти проти президентської позиції. А ось голоси опозиції буде отримати складно.

Посилення контролю і тим більше підвищення деяких ставок – непопулярний крок. Але з огляду на величезний рівень тіньової економіки в Україні, без змін щорічно країна втрачатиме десятки й сотні мільярдів гривень. З іншого боку, як додають противники документа, надмірне підвищення податків може дати зворотний ефект.

"Є еластичність ринку, яка говорить про те, що якщо податки надвеликі, бізнес на це реагує. Якщо податкове навантаження непомірне, бізнес йде в тінь. Особливо це стосується малого і середнього бізнесу. На мою думку, у нас як у держави повинні бути справедливі податки. Я не кажу про те, що вони повинні бути низькі або нульові. Це неправильно. Але ми завжди заробимо більше на інвестиціях і створенні робочих місць, ніж на збиранні податків" , – прокоментував нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Про те, чи готовий український парламент піти на непопулярні кроки заради наповнення бюджету, стане відомо вже найближчим часом. Для того щоб правила набули чинності в новому році, їх доведеться ухвалити в цьому.