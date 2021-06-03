В Україні поставили цікаві автобуси Scania

Нові туристичні автобуси в Україну поставляють, м'яко кажучи, нечасто, тому передача двох лайнерів Scania Touring стандарту Євро 6 можна назвати великою удачею, повідомляє Автоцентр.

Про поставки в Україну різних нових вантажівок марки Scania ми вже писали не раз, а ось тепер розповімо про автобуси, які днями були передані жодній вітчизняній компанії. Це дві туристичні машини Scania Touring, в основі яких лежить шасі K410EB4x2NI c двигуном в 410 к.с. екологічного стандарту Євро 6.

Ці автобуси - спільна розробка компанії Scania і китайського виробника Higer, які випускає для них кузова. Салон розрахований на перевезення 49 пасажирів.

Машина, що й казати, в топової комплектації. Тут і 2 телевізори, преміум аудіо-відео, є туалет, автономний обігрівач салону, система клімат-контролю, камери заднього виду, LED-освітлення, шкіряні крісло водія і обід рульового колеса.

Окремо зупинимося на системах активної безпеки. Автобуси обладнані AEB + ESP, системою попередження про виїзд за смугу руху (LDWS), а також адаптивним круїз-контролем. За ефективне гальмування також відповідає сповільнювач R4100D.