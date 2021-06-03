Олександр Дубинський висловився про законопроєкт Зеленського щодо олігархів
Виключений з партії "СН" нардеп Олександр Дубинський прокоментував законопроєкт Володимира Зеленського про олігархів.
Про це свідчить публікація політика в Telegram-каналі.
Так, за словами Дубинського,
"під визначення олігарха тепер потрапляє друг і партнер Його президентської Величності, Борис Кауфман".
Нардеп зазначив, що
"Борис Кауфман - це той самий, в інтересах якого Арахамія тягне через парламент правку щодо зниження акцизів на стіки для електронних сигарет".
Крім того, Дубинський звернув увагу на пункт в законопроєкті про випадок контакту публічного держслужбовця з олігархом, після якого перший повинен подати
"декларацію про контакти".
"...тут така справа з Вашим законом про олігархів... У Верховній Раді є туалет, типу сортир. У нього іноді ходить депутат Новинський, який по Вашому закону буде вважатися олігархом.
Веб-трансляції з сортиру ВР поки немає. Тому всі, хто волею чи неволею буде стикатися з депутатом Новинським в туалеті - будуть зобов'язані подавати Вам декларації про контакт", - написав Дубинський.