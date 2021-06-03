Олександр Дубинський висловився про законопроєкт Зеленського щодо олігархів

Виключений з партії "СН" нардеп Олександр Дубинський прокоментував законопроєкт Володимира Зеленського про олігархів.

Про це свідчить публікація політика в Telegram-каналі.

Так, за словами Дубинського, "під визначення олігарха тепер потрапляє друг і партнер Його президентської Величності, Борис Кауфман".

Джерело: Telegram-канал Dubinsky.pro

Нардеп зазначив, що "Борис Кауфман - це той самий, в інтересах якого Арахамія тягне через парламент правку щодо зниження акцизів на стіки для електронних сигарет".

Крім того, Дубинський звернув увагу на пункт в законопроєкті про випадок контакту публічного держслужбовця з олігархом, після якого перший повинен подати "декларацію про контакти".

Джерело: Telegram-канал Dubinsky.pro

"...тут така справа з Вашим законом про олігархів... У Верховній Раді є туалет, типу сортир. У нього іноді ходить депутат Новинський, який по Вашому закону буде вважатися олігархом.

Веб-трансляції з сортиру ВР поки немає. Тому всі, хто волею чи неволею буде стикатися з депутатом Новинським в туалеті - будуть зобов'язані подавати Вам декларації про контакт", - написав Дубинський.