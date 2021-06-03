На Філіппінах через шторм тисячі людей позбулися дому

В результаті тропічного шторму загинули щонайменше три людини, були переміщені тисячі жителів південних і центральних Філіппін, пишуть іноземні ЗМІ.

Синоптики повідомили, що шторм вирував біля міста Вікторія в східній провінції Міндоро на південь від Маніли. Принаймні три людини загинули, у тому числі 14-річна дівчинка. Співробітникам берегової охорони вдалося врятувати чимало сільських жителів, які опинилися замкнуті в пастці власних будинків.

Як повідомляється, понад 2600 осіб були переміщені в центри евакуації. Крім того, через складну ситуацію з пандемією влада наказала закрити торгові центри, щоб люди не збільшували ризик зараження коронавірусом.

Відзначимо, що більше 3000 пасажирів застрягли в центральних і південних морських портах.

Нагадаємо, щорічно на Філіппінський архіпелаг обрушується близько 20 тропічних штормів і тайфунів.