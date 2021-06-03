Україна і Грузія домовилися про взаємне визнання COVID-паспортів

Україна і Грузія планують найближчим часом домовитися про взаємне визнання документів про вакцинацію проти коронавірусу. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі, повідомляє Укрiнформ.

"Важливою стала домовленість про укладення найближчим часом угоди про взаємне визнання документів про вакцинацію (проти COVID-19 - ред). Це повинно максимально спростити перетин кордону нашими громадянами, які охоче будуть відвідувати обидві наші країни", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що українсько-грузинські відносини повинні розвиватися у всіх сферах взаємного інтересу.

"Переконаний, що досягнуті в ході сьогоднішніх переговорів домовленості стануть поштовхом для активізації двостороннього торговельно-економічного співробітництва, розвитку спільних інвестиційних, інфраструктурних, логістичних проектів", - сказав Шмигаль.

Глава уряду також підкреслив, що політичний діалог між Україною та Грузією набуває "особливих обертів" , і це дуже важливі сигнали для бізнесу, громадян двох держав.

Також Шмигаль зазначив, що загальні цілі України та Грузії полягають в європейській асоціації та асоціації з НАТО і в ряді інших напрямків.