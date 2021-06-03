ЄС не ввів нові санкції проти РФ у зв'язку з військовою напруженістю

Від нових санкцій, пов'язаних із викриттям ролі російських спецслужб у вибуху чеських військових складів, Росію вберегло небажання ЄС зайвий раз підвищувати градус напруги в умовах збільшення військ на кордоні з Україною, повідомляє Европейская правда.

За словами експерта, викриття справжньої причини вибуху сталося в той час, коли "Захід просив і очікував від Росії деескалації, щоб вона забрала свої війська від кордону з Україною".

"Росія пішла на деескалацію, і тому Захід не хотів зайвий раз йти на загострення відносин із нею" , - пояснив експерт.

Разом із тим, Давід Стулік звертає увагу, що не меншою причиною відсутності слабких санкцій була поведінка чеського уряду.