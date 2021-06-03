ВР прийняла закон про протидію антисемітизму

В ході засідання в четвер, 3 червня, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про боротьбу з антисемітизмом. У документі дається позначення антисемітизму, вказуються його основні прояви і прописується покарання за нього, повідомляє Страна.ua.

За прийняття законопроєкту за основу проголосували 252 нардепи.

Відповідно до проєкту закону антисемітизмом пропонують вважати:

заперечення в праві самоідентифікації осіб єврейського походження;

заклик, приховування або виправдання вбивства або заподіяння шкоди таким особам, в тому числі з-за радикально-ідеологічних переконань або екстремістських релігійних поглядів;

вислів неправдивих відомостей, стереотипних, ненависницьких і таких, які озлобляють, заяв про таких осіб;

публічні висловлювання, пов'язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, вчинені однією особою або групою осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання;﻿

заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост);

виготовлення, розповсюдження будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання і публічне використання матеріалів, символів і зображень антисемітського змісту;

умисне пошкодження або руйнування будівель, інших споруд, що належать євреям, єврейським громадам і громадським єврейським організаціям, а також релігійних чи культових споруд (будинків) за мотивами антисемітизму;

навмисне пошкодження, руйнування або осквернення місць поховань осіб єврейського походження, пам'ятників, пам'ятних знаків, присвячених особам єврейського походження за мотивами антисемітизму;

заклики до антисемітизму.

За антисемітизм пропонують карати відповідно до статті 161 КК України - "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

Осіб, які допустили антисемітські дії, пропонують карати штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400 - 8 500 гривень) або обмеженням волі на строк до п'яти років. При цьому, якщо прояви антисемітизму були з'єднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, це загрожує штрафом від 500 до 1000 мінімумів (8 500-1 7000 гривень) або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. Якщо такі дії були вчинені організованою групою осіб або вони мали важкі наслідки, то за злочин буде загрожувати термін від п'яти до восьми років.