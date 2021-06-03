Зеленський розповів, що відбувається з обіцяним "Великим будівництвом"
Президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках національної програми "Велике будівництво" в Україні необхідно завершити будівництво майже тисячі об'єктів у найближчі роки, повідомляє УНИАН.
Про це він сказав на першому засіданні палати місцевої влади Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові в Хмельницькому. Трансляція заходу велася на сторінці офісу президента в Facebook.
"Цей Палац спорту (незавершений об'єкт у Хмельницькому-УНІАН) і майже тисяча об'єктів "Великого будівництва" на 2021 рік і проекти, заплановані на наступні роки, неодмінно мають бути добудовані, реконструйовані та введені в експлуатацію. Бажано вчасно", - сказав Зеленський.
За його словами, для цього та багатьох інших питань визначальне значення має взаємодія органів центральної та місцевої влади.
"У нас є проблемні загальні тенденції. Розуміємо, де і на якому етапі потрібно допомогти регіонам і треба втручатися", - зазначив глава держави.
При цьому Зеленський підкреслив, що реформа місцевого самоврядування тільки почалася, завершився тільки перший етап базового рівня.
"Попереду масштабна робота на регіональному та субрегіональному рівнях", - додав президент.