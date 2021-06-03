Зеленський придумав, як реанімувати шахтарські містечка

Президент Володимир Зеленський розраховує, що незабаром парламент прийме законопроєкт 4416-1, який стосується стимулювання створення індустріальних парків, повідомляє Деловая столица.

Про це він заявив на засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих і регіональних влад України із посиланням на Новини Донбасу.

"Наступного тижня проговоримо на зустрічі за порядком денним, коли можемо винести на друге читання [законопроєкт] 4416-1" , — сказав президент

Також Зеленський сподівається, що «філософія індустріальних парків» допоможе шахтарським містам, «у яких немає нічого, крім просто шахт».

"Ми зацікавлені, щоби там з'являлися сучасні школи, спортивні майданчики. І повинні там з'являтися індустріальні парки, тому що ми розуміємо, що людям просто ніде отримувати зарплату — нема робочих місць" , — підкреслив глава держави.

Також Зеленський вважає, що розвиток індустріальних парків необхіден для відновлення зруйнованої бойовими діями інфраструктури Донбасу.