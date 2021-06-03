Польща готова прийняти переговори України з бойовиками ОРДЛО

Польща готова прийняти у себе переговори про мирне врегулювання конфлікту на Донбасі, якщо переговорний майданчик перенесуть з Білорусі, про що раніше говорив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, повідомляє Сегодня.

Про це в інтерв'ю Главком заявив польський посол в Україні Бартош Ціхоцький.

"Якщо буде бажання провести переговори у Варшаві, або Кракові, ми логістично будемо готові, у нас багато хороших місць для переговорів", – сказав Ціхоцький.

Надзвичайний і повноважний посол допускає, що для цього ЄС навіть може разово скасувати санкції, що забороняють в'їжджати ватажкам бойовиків ОРДЛО.

При цьому сам дипломат стверджує, що не чув про реальні плани перенести переговорний майданчик з Мінська до Варшави.