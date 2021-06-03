У ПЦУ відреагували на скандальну заяву свого священика про аборти

Представник Православної церкви України архієпископ Євстратій Зоря прокоментував скандальне висловлювання священика-депутата Олександра Дедюхіна про аборти, яке обурило соцмережі, повідомляє Деловая столица.

Нагадаємо, Дедюхін у грубій формі розкритикував жінок, які роблять аборти.

За словами представника ПЦУ, це не вперше Олександр Дедюхін некоректно висловлюється в соцмережах.

"Йому багато разів давалися настанови, що потрібно бути стриманим у мережі. Владика Федір (керуючий Полтавською єпархією ПЦУ — ред.) неодноразово говорив із отцем Олександром про це. Однак він на них не реагує і сприймає це як "зазіхання на свій медійний талант" , — розповів архієпископ Євстратій у коментарі для ТСН.

Архієпископ Євстратій запевнив, що реакція церкви обов'язково буде.

"Але ця реакція не повинна бути в роздуванні хайпу навколо особи і цієї заяви" , — зазначив він.

Також спікер ПЦУ підтвердив, що церква дійсно засуджує аборти і не може змінити свою позицію.