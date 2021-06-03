У ПЦУ відреагували на скандальну заяву свого священика про аборти
Представник Православної церкви України архієпископ Євстратій Зоря прокоментував скандальне висловлювання священика-депутата Олександра Дедюхіна про аборти, яке обурило соцмережі, повідомляє Деловая столица.
Нагадаємо, Дедюхін у грубій формі розкритикував жінок, які роблять аборти.
За словами представника ПЦУ, це не вперше Олександр Дедюхін некоректно висловлюється в соцмережах.
"Йому багато разів давалися настанови, що потрібно бути стриманим у мережі. Владика Федір (керуючий Полтавською єпархією ПЦУ — ред.) неодноразово говорив із отцем Олександром про це. Однак він на них не реагує і сприймає це як "зазіхання на свій медійний талант", — розповів архієпископ Євстратій у коментарі для ТСН.
Архієпископ Євстратій запевнив, що реакція церкви обов'язково буде.
"Але ця реакція не повинна бути в роздуванні хайпу навколо особи і цієї заяви", — зазначив він.
Також спікер ПЦУ підтвердив, що церква дійсно засуджує аборти і не може змінити свою позицію.
"Дитина, яка зачата, — це абсолютно нове людське життя. І Конституція гарантує право на життя. У який момент плід стає людиною? Чому жінка, яка своє новонароджене дитя викидає в сміттєвий бак, має кримінальну відповідальність, а жінка, яка це зробила на кілька місяців раніше, стверджує, що "моє тіло, моє діло", — сказав архієпископ Євстратій.