Смачний пиріг із полуницею: як приготувати ягідну смакоту
Він виходить неймовірно смачним незалежно від того, яке саме тісто використовувалося для його приготування. А соковита полунична начинка, своєю чергою, чудово поєднується зі сметаною, йогуртом, сиром, різними кремами та з багатьма іншими ягодами або фруктами, повідомляє УНИАН.
Полуничний пиріг
Складові:
- Борошно пшеничне - 250 г
- Масло вершкове - 50 г
- Олія - 50 г
- Молоко - 150 мл.
- Цукор - 170 г
- Ванільний цукор - 1 пакетик
- Розпушувач тіста - 0,5 пакетика
- Яйце - 2 шт.
- Полуниця - 500 г
- Kокосова стружка - 4 ст. л.
- Цукрова пудра - 3 ст. л.
- Спосіб приготування:
- Збити яйця з цукром до білого. 300 грамів полуниці порізати на половинки і засипати 2 столовими ложками кокоса.
- У збиті яйця додати розтоплене вершкове масло, олію та влити молоко. Розмішати.
- Додати борошно і розпушувач. Усе добре розмішати і вилити в форму діаметром 26 сантиметрів, змащену маслом.
- Зверху викласти половинки полуниці й посипати кокосом. Відправити у духовку на 45 хвилин і випікати за температури 180°С.
- Остиглий пиріг зверху прикрасити рештою полуниці, порізаної навпіл. Полити її цукровою пудрою, змішаною з ложкою води, або посипати цукровою пудрою.
Полуничний пиріг із вершковим сиром
Для тіста
- Борошно пшеничне - 280 г
- Цукор - 3/4 ст.
- Масло вершкове - 110 г
- Сода - 0,5 ч. л.
- Розпушувач тіста - 0,5 ч. л.
- Сіль - 1/4 ч. л.
- Сметана (20-25% жирності) - 150 г
- Яйце куряче - 1 шт.
- Ванілін - дрібка
Для сирного прошарку
- Яйце куряче - 1 шт.
- Цукор - 1/4 ст.
- Сир вершковий - 230 г
Для полуничного прошарку
- Цукор - 3 ст. л.
- Полуниця свіжа - 1,5 ст.
- Вода - 3 ч. л.
- Крохмаль кукурудзяний - 2 ч. л.
Для змащування форми
- Олія - 1 ч. л.
- Спосіб приготування:
- Полуницю вимити, порізати на шматочки (якщо велика). Додати до неї цукор і покласти на вогонь.
- Окремо у мисці змішати крохмаль і воду.
- Коли полуниця пустить сік (після закипання варити на невеликому вогні близько 5 хвилин), додати крохмаль і варити на повільному вогні.
- Акуратно помішуючи, довести масу до загустіння (варити приблизно 2 хвилини). Полуничну суміш зняти з вогню, дати їй охолонути.
- Приготування сирного прошарку. Вершковий сир на невеликій швидкості збити міксером до однорідної маси. Додати яйце, знову збити трохи. Потім всипати цукор. Знову трохи збити до отримання однорідної маси.
- Приготування тіста. Змішати просіяне борошно і цукор. Потім додати холодне вершкове масло, порізане на шматочки.
- За допомогою виделки або спеціального різака ретельно перетерти масу до стану крихти. Відібрати 3/4 склянки цієї крихти. До решти крихти додати соду, розпушувач, сіль та ванілін, ретельно перемішати.
- В окремій мисці до сметани додати яйце, трохи збити масу.
- З’єднати борошняну суміш зі сметанною. Перемішати за допомогою ложки.
- Змастити олією роз'ємну круглу форму, викласти тісто, сформувавши бортики. На тісто викласти сирний прошарок. Зверху акуратно ложкою викласти остиглу полуничну масу. Посипати пиріг відкладеною крихтою.
- Відправити пиріг у попередньо розігріту до 180°С духовку приблизно на 50-55 хвилин. Готовий пиріг дістати з форми й охолоджувати на решітці.