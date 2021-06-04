Смачний пиріг із полуницею: як приготувати ягідну смакоту

Смачний пиріг із полуницею: як приготувати ягідну смакоту

Він виходить неймовірно смачним незалежно від того, яке саме тісто використовувалося для його приготування. А соковита полунична начинка, своєю чергою, чудово поєднується зі сметаною, йогуртом, сиром, різними кремами та з багатьма іншими ягодами або фруктами, повідомляє УНИАН.

Полуничний пиріг

Складові:

  • Борошно пшеничне - 250 г
  • Масло вершкове - 50 г
  • Олія - 50 г
  • Молоко - 150 мл.
  • Цукор - 170 г
  • Ванільний цукор - 1 пакетик
  • Розпушувач тіста - 0,5 пакетика
  • Яйце - 2 шт.
  • Полуниця - 500 г
  • Kокосова стружка - 4 ст. л.
  • Цукрова пудра - 3 ст. л.
    Спосіб приготування:
  1. Збити яйця з цукром до білого. 300 грамів полуниці порізати на половинки і засипати 2 столовими ложками кокоса.
  2. У збиті яйця додати розтоплене вершкове масло, олію та влити молоко. Розмішати.
  3. Додати борошно і розпушувач. Усе добре розмішати і вилити в форму діаметром 26 сантиметрів, змащену маслом.
  4. Зверху викласти половинки полуниці й посипати кокосом. Відправити у духовку на 45 хвилин і випікати за температури 180°С.
  5. Остиглий пиріг зверху прикрасити рештою полуниці, порізаної навпіл. Полити її цукровою пудрою, змішаною з ложкою води, або посипати цукровою пудрою.
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Полуничний пиріг із вершковим сиром

Для тіста

  • Борошно пшеничне - 280 г
  • Цукор - 3/4 ст.
  • Масло вершкове - 110 г
  • Сода - 0,5 ч. л.
  • Розпушувач тіста - 0,5 ч. л.
  • Сіль - 1/4 ч. л.
  • Сметана (20-25% жирності) - 150 г
  • Яйце куряче - 1 шт.
  • Ванілін - дрібка

Для сирного прошарку

  • Яйце куряче - 1 шт.
  • Цукор - 1/4 ст.
  • Сир вершковий - 230 г

Для полуничного прошарку

  • Цукор - 3 ст. л.
  • Полуниця свіжа - 1,5 ст.
  • Вода - 3 ч. л.
  • Крохмаль кукурудзяний - 2 ч. л.

Для змащування форми

  • Олія - 1 ч. л.
    Спосіб приготування:
  1. Полуницю вимити, порізати на шматочки (якщо велика). Додати до неї цукор і покласти на вогонь.
  2. Окремо у мисці змішати крохмаль і воду.
  3. Коли полуниця пустить сік (після закипання варити на невеликому вогні близько 5 хвилин), додати крохмаль і варити на повільному вогні.
  4. Акуратно помішуючи, довести масу до загустіння (варити приблизно 2 хвилини). Полуничну суміш зняти з вогню, дати їй охолонути.
  5. Приготування сирного прошарку. Вершковий сир на невеликій швидкості збити міксером до однорідної маси. Додати яйце, знову збити трохи. Потім всипати цукор. Знову трохи збити до отримання однорідної маси.
  6. Приготування тіста. Змішати просіяне борошно і цукор. Потім додати холодне вершкове масло, порізане на шматочки.
  7. За допомогою виделки або спеціального різака ретельно перетерти масу до стану крихти. Відібрати 3/4 склянки цієї крихти. До решти крихти додати соду, розпушувач, сіль та ванілін, ретельно перемішати.
  8. В окремій мисці до сметани додати яйце, трохи збити масу.
  9. З’єднати борошняну суміш зі сметанною. Перемішати за допомогою ложки.
  10. Змастити олією роз'ємну круглу форму, викласти тісто, сформувавши бортики. На тісто викласти сирний прошарок. Зверху акуратно ложкою викласти остиглу полуничну масу. Посипати пиріг відкладеною крихтою.
  11. Відправити пиріг у попередньо розігріту до 180°С духовку приблизно на 50-55 хвилин. Готовий пиріг дістати з форми й охолоджувати на решітці.

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