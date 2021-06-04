Смачний пиріг із полуницею: як приготувати ягідну смакоту

Він виходить неймовірно смачним незалежно від того, яке саме тісто використовувалося для його приготування. А соковита полунична начинка, своєю чергою, чудово поєднується зі сметаною, йогуртом, сиром, різними кремами та з багатьма іншими ягодами або фруктами, повідомляє УНИАН.

Полуничний пиріг

Складові:

Борошно пшеничне - 250 г

Масло вершкове - 50 г

Олія - 50 г

Молоко - 150 мл.

Цукор - 170 г

Ванільний цукор - 1 пакетик

Розпушувач тіста - 0,5 пакетика

Яйце - 2 шт.

Полуниця - 500 г

Kокосова стружка - 4 ст. л.

Цукрова пудра - 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Збити яйця з цукром до білого. 300 грамів полуниці порізати на половинки і засипати 2 столовими ложками кокоса. У збиті яйця додати розтоплене вершкове масло, олію та влити молоко. Розмішати. Додати борошно і розпушувач. Усе добре розмішати і вилити в форму діаметром 26 сантиметрів, змащену маслом. Зверху викласти половинки полуниці й посипати кокосом. Відправити у духовку на 45 хвилин і випікати за температури 180°С. Остиглий пиріг зверху прикрасити рештою полуниці, порізаної навпіл. Полити її цукровою пудрою, змішаною з ложкою води, або посипати цукровою пудрою.

Полуничний пиріг із вершковим сиром

Для тіста

Борошно пшеничне - 280 г

Цукор - 3/4 ст.

Масло вершкове - 110 г

Сода - 0,5 ч. л.

Розпушувач тіста - 0,5 ч. л.

Сіль - 1/4 ч. л.

Сметана (20-25% жирності) - 150 г

Яйце куряче - 1 шт.

Ванілін - дрібка

Для сирного прошарку

Яйце куряче - 1 шт.

Цукор - 1/4 ст.

Сир вершковий - 230 г

Для полуничного прошарку

Цукор - 3 ст. л.

Полуниця свіжа - 1,5 ст.

Вода - 3 ч. л.

Крохмаль кукурудзяний - 2 ч. л.

Для змащування форми

Олія - 1 ч. л.

Спосіб приготування: