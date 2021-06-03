В Україну прибула партія COVID-вакцини AstraZeneca для завершення вакцинації

В Україні в четвер, 3 червня, прибула партія вакцини від коронавірусу AstraZeneca об'ємом 705 600 доз, повідомляє Деловая столица.

Поставка здійснюється в рамках міжнародного механізму доступу до вакцин COVAX.

Цю партію мають використовувати для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакциною CoviShield/AstraZeneca.

Зокрема, вакцинують медиків і працівників закладів охорони здоров'я, учасників Операції об'єднаних сил на сході України, соціальних працівників, священнослужителів, співробітників МВС, СБУ, людей у віці 65+.

Також друге щеплення отримають люди, які вакцинувалися залишковими дозами, громадські працівники.

Це вже четверта поставка вакцин від коронавірусу в рамках COVAX.