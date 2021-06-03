В Ужгороді студенти-медики пішли на злочин заради здачі держіспиту

В Ужгороді студенти-медики пішли на злочин заради здачі держіспиту

В Ужгороді студенти-медики використовували незаконну схему для складання державного іспиту «Крок 2, повідомляє InfoResist.

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Правоохоронці встановили, що 20 студентів вищих медичних навчальних закладів найняли за гроші інших студентів, щоб ті здали іспит замість них. Для цього найняті люди повинні були вклеїти свої фото в паспорти тих, хто намагався уникнути здачі іспиту, і з'явитися в вуз з чужими документами.

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Заступник міністра МВС Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook зазначив, що кількість сфальсифікованих документів може перевищувати 20. 2 червня деякі співробітники медичного університету помітили вклейку фото в паспорти і викликали поліцію, через що іспит зупинили.

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Як повідомили в комунікаційному відділі ГУ НП в Закарпатській області, за фактом підробки документів порушено кримінальну справу. Зараз правоохоронці перевіряють, чи причетні до махінацій адміністрація вузу і викладачі.

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