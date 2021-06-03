В Ужгороді студенти-медики пішли на злочин заради здачі держіспиту

В Ужгороді студенти-медики використовували незаконну схему для складання державного іспиту «Крок 2, повідомляє InfoResist.

Правоохоронці встановили, що 20 студентів вищих медичних навчальних закладів найняли за гроші інших студентів, щоб ті здали іспит замість них. Для цього найняті люди повинні були вклеїти свої фото в паспорти тих, хто намагався уникнути здачі іспиту, і з'явитися в вуз з чужими документами.

Заступник міністра МВС Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook зазначив, що кількість сфальсифікованих документів може перевищувати 20. 2 червня деякі співробітники медичного університету помітили вклейку фото в паспорти і викликали поліцію, через що іспит зупинили.

Як повідомили в комунікаційному відділі ГУ НП в Закарпатській області, за фактом підробки документів порушено кримінальну справу. Зараз правоохоронці перевіряють, чи причетні до махінацій адміністрація вузу і викладачі.