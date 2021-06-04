Батько Протасевича відреагував на останнє "інтерв'ю" сина

Батько опозиціонера Романа Протасевича, затриманого в Мінську 23 травня, прокоментував "інтерв'ю" з сином, яке вийшло на білоруському державному каналі ОНТ, повідомляє УНІАН.

Батько Романа Протасевича Дмитро Протасевич переконаний, що син говорить під тиском КДБ, що його шантажують, тим більше "в сусідній камері сидить його дівчина" , передає канал "Дождь".

"Знаючи нашого сина, все, що говорить Роман, він говорить не сам. Ви подивіться на його першу реакцію на початку ролика, і навіть в процесі ролика дуже видно, що у нього йде внутрішня боротьба між тим, що він повинен сказати, і тим, що він не хоче говорити. Йому дуже важко це говорити, але я впевнений, що його змусили, впевнений, що його залякували" , - сказав він.

Також він розповів, що до сина не пускають ні адвоката, ні лікарів.

"Нашому синові, ми впевнені, потрібне постійне медичне спостереження, ми не знаємо, які методи впливу на нього здійснюються" , - розповів Дмитро Протасевич.