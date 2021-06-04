Астаф'єва в трендовому купальнику позувала на відпочинку

Українська модель, співачка, акторка і колишня солістка групи NikitA Даша Астаф'єва поділилася літніми фото, на яких позувала в трендовому в цьому сезоні купальнику з яскравим принтом. Вона доповнила образ сонцезахисними окулярами круглої форми, повідомляє Обозреватель.

Відповідні кадри знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Так, вона з'явилася в суцільному купальнику, який вигідно підкреслив її пишні форми. Мокре волосся було акуратно зачесане назад.

Астаф'єва показала фото в купальнику. Джерело: instagram.com/da_astafieva