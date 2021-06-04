Робота в Польщі: як не стати жертвою шахраїв

За офіційними даними, тільки у 2020 році Польща видала українцям 1 млн 800 тис. запрошень на роботу. Але скільки всього наших громадян працює в сусідній державі (в тому числі нелегально) – складно навіть порахувати, повідомляє Обозреватель.

Працевлаштуватися в Польщі не настільки важко, як, наприклад, у Німеччині. Але і тут на шляху українців до роботи з'явилося чимало ризиків. Зокрема, деякі підприємливі громадяни за чималі гроші пропонують послуги посередників у такому працевлаштуванні, але після оплати роботу так і не дають або пропонують зовсім не ту, про яку домовлялися.

Які ризики працевлаштування в Польщі?

Головна проблема працевлаштування в Польщі полягає в тому, що більшості українців важко знайти роботодавця, який зробить для них запрошення на роботу. Тому багато хто звертається до фірм-посередників, які продають такі документи. Це своєрідні фірми-одноденки, основна діяльність яких – саме продаж запрошень. Коли ж польська влада їх на цьому ловить і закриває, видані запрошення анулюються. Якщо ви потрапили на кордон з таким документом – вас уже не пропустять, а то і звинуватять у спробі обману влади. Крім того, в Україні є і компанії, які зовсім не збираються давати вам роботу в Польщі, а просто "викачують" гроші.

Варіантів, як обдурити довірливих громадян, у шахраїв безліч. Уже після приїзду вам можуть запропонувати зовсім не ту вакансію, про яку домовлялися, нижчу зарплату. Або ж можуть взяти з вас гроші за працевлаштування ще в Україні, але фактично не працевлаштувати.

Як не потрапити на шахраїв?

Щоб не потрапити на шахраїв, потрібно передусім ознайомитися з умовами праці в країні, до якої ви збираєтеся вирушити. Наприклад, для роботи в Польщі вам знадобиться:

робоча віза, яку відкривають на 6 місяців для звичайної роботи і на 9 для сезонної;

можна працювати і за біометричним паспортом, але не більш ніж 90 днів.

Якщо вам пропонують якийсь інший варіант – це вже має насторожити.

Другий важливий момент – це зарплата. Як розповідає Воскобойник, українські заробітчани можуть розраховувати на місяць на 2,5-3,5 тис. злотих (від 18 до 30 тис. грн). Якщо зарплату пропонують вищу від ринкової – це теж привід насторожитися й додатково перевірити такого посередника або роботодавця.

Найбільш очевидна ознака шахрайства під час працевлаштування – вам кажуть заплатити за вакансію. На такі умови ні в якому разі погоджуватися не можна.

"Люди, які шукають роботу за кордоном, повинні розуміти, що в усьому світі посередники, які працевлаштовують людей, отримують нагороду від роботодавців, які замовляють їм пошук співробітників, – говорить Воскобойник. – Якщо вам пропонують заплатити за підготовку візових документів, за вакансію, за працевлаштування – ймовірність, що це шахраї, 99%. Якщо ви бачите в оголошенні умову, що потрібно за щось платити, краще не звертатися до цього посередника".

І найголовніше, щоб максимально убезпечити себе від шахраїв, ніколи не погоджуйтеся на нелегальну роботу, адже ви будете абсолютно не захищені і не зможете нічого довести, якщо вас захочуть обдурити.

Чому українці порушують трудове законодавство в Польщі?

Українці багато років залишаються лідерами серед нелегалів у Польщі. За даними польських прикордонників, за 2019 рік із порушенням законодавства в цій країні працювали 14,7 тис. осіб, серед яких 13,3 тис. – українці. І це тільки ті, кого вдалося виявити.

На думку Воскобойника, українці часто порушують трудове законодавство за кордоном, адже і у своїй країні наші громадяни часто працюють також:

"Українці, які працюють нелегально, копіюють модель поведінки, яка характерна для них в Україні. За оцінкою колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, ще в його час нелегально в Україні працювали 3 млн осіб. Якщо люди працюють нелегально в Україні, вони не розуміють, чому не можна також працювати в Польщі або Чехії. Українці будуть дедалі більше легально працювати за кордоном, якщо зміни будуть відбуватися і в нас у країні".

Загалом, якщо ви вирішили шукати роботу в Польщі, намагайтеся шукати роботодавця безпосередньо. Якщо є необхідність скористатися послугами посередника – вибирайте компанії, з якими вже працював хтось зі знайомих, або про які ви можете отримати реальні відгуки. І найголовніше – намагайтеся знайти легальну роботу. Адже в такому разі хоч ви і втратите частину зароблених грошей на податки, але у вас буде гарантія того, що зарплату вам точно виплатять, а за умовами вашої праці будуть стежити.