Інсайдер повідомив про відродження легендарного смартфона

Компанія Motorola має намір відродити легендарну лінійку захищених смартфонів Defy. Водночас новий пристрій отримає поліпшений захист, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомив відомий інформатор Ішан Агарвал, передає 91mobiles﻿. Він розповів, що в застосунку Google Play Console був помічений смартфон Motorola Athena, який може бути тим самим Defy. Інсайдер додав, що спершу смартфон Defy вийде в Індії, а опісля вже і на світовий ринок.

Смартфон Motorola Defy

За словами Агарвала, смартфон буде побудовано на процесорі Snapdragon 662. Всередині буде 4 ГБ оперативної пам'яті. Пристрій отримає дисплей HD+ і операційну систему Android 10.

Зазначимо, що оригінальний смартфон Motorola Defy було випущено в 2010 році, він став першим Android-смартфоном із підвищеним захистом за стандартом IP67.

Дані з Geekbench