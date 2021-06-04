Зеленська з'явилася на публіці в самому модному образі літа

Перша леді України Олена Зеленська вийшла на публіку у стильному образі – модних широких штанах 2021 року і подовженій кофті. Свій аутфіт дружина президента доповнила аксесуарами, повідомляє Обозреватель.

У такому луці Зеленська прийшла на зустріч з представниками бізнес-спільноти. Відповідні фото вона опублікувала на сторінці в Instagram. ﻿Так, перша леді для виходу у світ обрала стильні широкі штани темно-коричневого кольору і чорну кофту з подовженим низом і поясом. Свій образ вона завершила елегантною зачіскою, зібравши волосся в пучок, легким денним макіяжем і прикрасами у вигляді невеликих сережок.

Перша леді для виходу у світ обрала стильні широкі штани. Джерело: instagram.com/olenazelenska_official

Перша леді з елегантною зачіскою. Джерело: instagram.com/olenazelenska_official

Варто зазначити, що широкі штани, вони ж палаццо в стилі Марлен Дітріх, – наймодніші штани літа 2021. У дизайнерських колекціях є і моделі для ділового гардероба, і повсякденні варіанти в стилі casual, і штани, в яких можна вирушити до театру чи ресторану.