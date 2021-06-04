Елізабет Герлі показала глибоке декольте в елегантній сукні

Відома британська актриса і фотомодель 55-річна Елізабет Герлі відвідала благодійний гала-концерт British Ballet Charity Gala у вбранні з відвертим декольте. Для виходу у світ вона обрала сукню, яка підкреслила її фігуру, повідомляє Обозреватель.

Так, вбрання знаменитості було зроблено з верху у стилі блейзера і низу з розрізом до стегна. Свій образ Герлі доповнила діамантовими брошками та відповідним намистом. Крім того, вона зробила об'ємну укладку на голові й сяючий макіяж. З взуття модель обрала чорні босоніжки на шпильці.

Свій образ Герлі доповнила діамантовими брошками і відповідним намистом

На одному зі знімків актриса позувала зі своїм другом і колегою 49-річним Девідом Волльямсом, який був одягнений в чорний смокінг і краватку-метелика.

Актриса позувала зі своїм другом і колегою 49-річним Девідом Волльямсом

Щоб підтримувати струнку фігуру у формі, актриса зізнавалася, що в її раціоні немає місця вуглеводам і молочним продуктам. А головний її секрет краси в тому, що вона багато п'є води й часто перебуває на сонці.