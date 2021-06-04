У Єгипті розповіли, чи введуть COVID-паспорти для туристів

Єгипет - один з лідерів з подорожей серед українських туристів. Чи введе країна "паспорти вакцинації"? На це питання відповів голова Управління з просування туризму Єгипту Ахмед Юсеф, повідомляє РБК-Україна.

Він повідомив, що таке рішення залежатиме від загальної світової політики визнання таких документів, а поки що чіткого бачення щодо затвердження єдиного формату таких документів у туристичній спільноті немає.

"Я нещодавно повернувся з Іспанії, де проходила важлива виставка з туризму. Там, звичайно, обговорювалося і це питання. Але сьогодні необхідно досягти консенсусу в тому, як саме будуть використовуватися такі документи. Та можу сказати точно: які б не були прийняті механізми для туризму й переміщення між країнами в майбутньому, Єгипет не стоятиме осторонь. Ми не будемо вводити якісь свої окремі правила. Ми приймемо загальний стандарт таких документів і в нашій країні", - пояснив Юсеф.

Правила в'їзду в Єгипет сьогодні

Перед перетином кордону треба попередньо здати ПЛР-тест на COVID не пізніше ніж за 72 години до прибуття. По прибуттю в Єгипет потрібно показати довідку про тест. У документі мають бути підпис лікаря, дата проведення тестування, печатка клініки або QR-код (який веде на результат тесту на сайті лабораторії).

Також у травні цього року в Єгипті відновили дію візового збору для туристів з більшості країн: тепер для в'їзду потрібно заплатити 25 доларів - онлайн або по прильоту в аеропорту.

У травні 2021 року в Єгипті вже вакциновані всі співробітники туристичної сфери. З іншого боку, всього в країні пройшли вакцинацію близько 0,3% населення.