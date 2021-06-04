Ціни на газ у червні перерахували: повний список тарифів
Українцям в червні встановили нові місячні тарифи. Вартість кубометра, залежно від постачальника, коливається в межах 7,8-13,5 грн. При цьому у більшості компаній річний тариф менш вигідний, ніж місячний, повідомляє Обозреватель.
Річні пропозиції в червні, як і в травні, будуть коливатися від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр. Найнижчі ціни запропонували Агросинтез Трейдінг з ціною 7,80 грн за кубометр, Евода Трейд КП Луцькводоканал з ціною 7,88 грн за кубометр, Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут з ціною 7,89 грн за кубометр, а також ГК Нафтогаз України з ціною 7,96 грн за кубометр.
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Загалом більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр. А найпоширеніший річний цінник на газ у червні – 7,98-7,99 грн за кубометр. Ще понад 20 постачальників продаватимуть клієнтам з річними тарифними планами кубометр палива за ціною від 9,20 грн і до 13,50 грн.
Тим часом місячні ціни, які компанії пропонують на червень, коливаються від 7,80 і до 12 грн за кубометр.
"Як бачимо, очікуваного сезонного зниження цін на газ не відбулося. Навпаки, через рекордно низьку пропозицію, спровоковану Газпромом, який не поспішає продавати свій газ, ціни на європейських газових хабах досить високі. Відповідно, такі ж тенденції і в Україні. Середньозважена ціна на природний газ за результатами електронних біржових торгів на Українській енергетичній біржі станом на 27.05.2021 р. на червень становила понад 12,1 грн за кубометр", – розповідає координаторка житлово-комунальних й енергетичних програм "Опори" Тетяна Бойко.