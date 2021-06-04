Ціни на газ у червні перерахували: повний список тарифів

Українцям в червні встановили нові місячні тарифи. Вартість кубометра, залежно від постачальника, коливається в межах 7,8-13,5 грн. При цьому у більшості компаній річний тариф менш вигідний, ніж місячний, повідомляє Обозреватель.

Річні пропозиції в червні, як і в травні, будуть коливатися від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр. Найнижчі ціни запропонували Агросинтез Трейдінг з ціною 7,80 грн за кубометр, Евода Трейд КП Луцькводоканал з ціною 7,88 грн за кубометр, Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут з ціною 7,89 грн за кубометр, а також ГК Нафтогаз України з ціною 7,96 грн за кубометр.

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Загалом більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр. А найпоширеніший річний цінник на газ у червні – 7,98-7,99 грн за кубометр. Ще понад 20 постачальників продаватимуть клієнтам з річними тарифними планами кубометр палива за ціною від 9,20 грн і до 13,50 грн.

Тим часом місячні ціни, які компанії пропонують на червень, коливаються від 7,80 і до 12 грн за кубометр.