В Україні вперше відзначають День пам’яті дітей, які загинули через агресію РФ
В Україні сьогодні вперше відзначають День пам’яті дітей, які загинули внаслідок агресії Російської Федерації проти України. Він відзначатиметься щороку 4 червня, повідомляє РБК-Україна.
Як відомо, Верховна рада схвалила відповідний проєкт постанови №5343 1 червня цього року. Кабінету міністрів доручили у двотижневий термін з дня прийняття документу розробити та затвердити план заходів щодо вшанування на державному рівні пам’яті загиблих дітей.
У Міноборони повідомили, що з початку агресії Російської Федерації на сході України загинули понад 240 дітей. 56 зникли безвісти.
"За різними даними, від 167 до 500 наших найменших громадян були поранені та травмовані", – зазначили у міністерстві.