На Закарпатті Тищенко вже готує свою людину на посаду голови митниці

Журналіст Євген Плинський заявив про дуже тривожні новини із Закарпаття, зокрема про політичний лобізм "Слуг народу".

Про це журналіст написав на своїй Facebook-сторінці.

Згідно з відомостями журналіста, нардеп від партії "СН" "Коля Тищенко, який кум Єрмака і глава Закарпатського осередку "Слуг", не чекаючи закінчення конкурсу, вже призначив свого начальника митниці - ним повинен стати Олександр Костіна".

Як повідомляється, Костіна вже відкрито хвалився тим, що за ним стоїть ОП.

Плинський підкреслив, що "Тищенко навіть не хоче чути про те, що можуть призначити іншого".

Він додав, що його джерела в конкурсній комісії повідомили, що "Микола Тищенко особисто вимагав вивести Костіна в фінальну трійку". Крім того, це було зроблено всупереч його слабкій співбесіді.

Відзначимо, що всього на посаду голови митниці було 32 кандидата.

Євген Плинський підкреслив, що "останні два тижні кандидат від Тищенко відкрито формує команду з числа людей Пересоляк, обіцяючи всім швидкий запуск італійських бусів і промислових партій сигарет в колишніх обсягах".

Журналіст звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням виконати свої обіцянки, а також "заспокоїти Миколу Тищенка".